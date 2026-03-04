NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Ausblick des Immobilienunternehmens liege unter den Erwartungen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Am Erfolg der Aktientausch-Offerte zur Aufstockung des Anteils an Grand City Properties (GCP) habe sie gewisse Zweifel, die Grand-City-Aktionäre dürften nicht gerade heiß darauf sein./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.