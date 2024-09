NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Asos auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen. Analystin Georgina Johanan verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das mit Großaktionär Heartland vereinbarte 75/25-Prozent-Joint-Venture mit den Kaufvereinbarungen zu den zwei Asos-Marken Topshop und Topman. Zudem schrieb sie zur revidierten Unternehmensprognose für 2024: Dass das operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Geschäftsjahr höher als erwartet ausfallen dürfte, bedeute nicht unbedingt eine Ebitda-Verbesserung im Geschäftsjahr 2025, insbesondere wenn Lizenzgebührenzahlungen infolge des Joint Ventures berücksichtigt würden. Im Fokus der Investoren an diesem Tag aber dürfte ihr zufolge vor allem die Reduzierung der Verschuldung und die verlängerte Laufzeit der Schulden stehen./ck/ajx



