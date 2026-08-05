Fresenius Aktie
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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein starkes Wachstum gezeigt, schrieb James Vane-Tempest in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Ernährungssparte Kabi habe das Wachstum beschleunigt und bei der Klinikkette Helios sei die Profitabilität stabil./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
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Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
55,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
39,69 €
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Abst. Kursziel*:
38,57%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,86%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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