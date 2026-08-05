Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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05.08.2026 08:15:18

Siemens Energy Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody attestierte dem Energietechnikkonzern in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch ein starkes Zahlenwerk. Das operative Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung um 13 Prozent übertroffen. Die Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken setzen sich fort./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
152,40 € 		Abst. Kursziel*:
37,79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
150,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,79%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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