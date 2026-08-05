BioNTech Aktie

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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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05.08.2026 07:22:28

BioNTech (ADRs) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 132 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Produkt-Pipeline des mRNA-Spezialisten sei nach wie vor unterbewertet, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend. Niedrigere Erwartungen des Managements an Covid-19-Impfstoffe seien nicht sehr überraschend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 132,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 91,35 		Abst. Kursziel*:
44,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 91,35 		Abst. Kursziel aktuell:
44,50%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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