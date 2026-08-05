Vonovia Aktie
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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das Vermietungsgeschäft des Wohnimmobilienkonzerns überzeuge nach wie vor, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung zum Halbjahresbericht. Zudem habe Vonovia alle Ergebnisprognosen 2026 und 2028 bestätigt. Das Verkaufsumfeld bleibe allerdings herausfordernd./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
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Unternehmen:
Vonovia SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,64 €
|
Abst. Kursziel*:
59,43%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
21,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,99%
|
Analyst Name::
Neil Green
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KGV*:
-
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