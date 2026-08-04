Continental Aktie
|71,24EUR
|-0,74EUR
|-1,03%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei stark gewesen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werde der Reifenhersteller in der zweiten Jahreshälfte mit Gegenwind konfrontiert, sodass der Ausblick für das fortgeführte Geschäft in diesem Jahr unverändert bleibe./tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,98 €
|
Abst. Kursziel*:
11,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,30%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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|DZ BANK
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|Pfizer Neutral
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|Elmos Semiconductor Buy
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|15:00
|Bayer Kaufen
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|Intesa Sanpaolo Buy
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|RBC Capital Markets
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|DZ BANK
|12:43
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|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
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|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
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