NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die globalen Lieferketten der Automobilindustrie befänden sich im Wandel und seien für die Frachtunternehmen eine Herausforderung, schrieb Alex Irving am Dienstag. Sowohl der Luft- als auch der Seeweg würden benötigt, um die Lieferketten zu sichern. Mittelfristig dürften die Frachtunternehmen davon profitieren./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.