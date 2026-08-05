Zalando Aktie

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Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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05.08.2026 07:18:51

Zalando Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Anne Critchlow zeigte sich am Dienstagabend zuversichtlich, dass der Online-Modehändler das Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern kann. Steigende bereinigte operative Margen (Ebit) 2027 und 2028 seien möglich, so die Expertin./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,81 € 		Abst. Kursziel*:
105,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
107,60%
Analyst Name::
Anne Critchlow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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