HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Anne Critchlow zeigte sich am Dienstagabend zuversichtlich, dass der Online-Modehändler das Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern kann. Steigende bereinigte operative Margen (Ebit) 2027 und 2028 seien möglich, so die Expertin./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:30 / GMT

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