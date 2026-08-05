Zalando Aktie
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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Anne Critchlow zeigte sich am Dienstagabend zuversichtlich, dass der Online-Modehändler das Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern kann. Steigende bereinigte operative Margen (Ebit) 2027 und 2028 seien möglich, so die Expertin./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,81 €
|
Abst. Kursziel*:
105,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
107,60%
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
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