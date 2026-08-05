Ahold Delhaize Aktie
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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das operative Ergebnis liege über dem Konsens, schrieb Manjari Dhar in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. In den USA habe sich der Handelskonzern wie erwartet geschlagen, während er in Europa besser als angenommen abgeschnitten habe./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
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Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
38,00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
34,58 €
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Abst. Kursziel*:
9,89%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
34,38 €
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Abst. Kursziel aktuell:
10,53%
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Analyst Name::
Manjari Dhar
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KGV*:
-