Ahold Delhaize Aktie

34,38EUR 0,00EUR 0,00%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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05.08.2026 08:38:23

Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das operative Ergebnis liege über dem Konsens, schrieb Manjari Dhar in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. In den USA habe sich der Handelskonzern wie erwartet geschlagen, während er in Europa besser als angenommen abgeschnitten habe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
34,58 € 		Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
34,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,53%
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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