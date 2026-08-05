McDonald's Aktie
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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sei weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb Andy Barish in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Fehler bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie gelte es zu beheben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
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Unternehmen:
McDonald's Corp.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 350,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 268,34
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Abst. Kursziel*:
30,43%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 268,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,43%
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Analyst Name::
Andy Barish
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KGV*:
-
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