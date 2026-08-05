McDonald's Aktie
|233,20EUR
|0,40EUR
|0,17%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 280 US-Dollar gesenkt , die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Fastfood-Kette befinde sich im Wandel, schrieb John Ivankoe am Mittwoch. Der Rückfall der Aktien auf 268 Dollar bedeute nur mäßiges Aufwärtspotenzial bis zu seinem neuen Kursziel. Noch niedrigere Kurse böten daher entsprechende Gelegenheiten zum Einstieg./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
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Unternehmen:
McDonald's Corp.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 280,00
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 268,34
|
Abst. Kursziel*:
4,35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 268,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,35%
|
Analyst Name::
John Ivankoe
|
KGV*:
-
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