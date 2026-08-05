Continental Aktie
|68,62EUR
|-2,40EUR
|-3,38%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
05.08.2026 06:45:12
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne sieht die Hannoveraner nun als reinen Reifenplayer mit branchenführenden Erträgen, wie er am Dienstag schrieb. Letzteres habe sich inzwischen klarer herauskristallisiert./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,98 €
|
Abst. Kursziel*:
25,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,16%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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