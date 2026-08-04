ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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04.08.2026 16:56:59

ING Group Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal von 27,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Großbank habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Insbesondere der Zins- und Provisionsüberschuss habe sich gut entwickelt. Zudem seien sowohl die Einlagen- als auch die Kreditvolumina überraschend stark gewachsen. Insgesamt hätten die Niederländer erfolgreich ihr Geschäft ausgebaut./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Kaufen
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
30,62 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
30,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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