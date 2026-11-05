ASOS Aktie
|4,98EUR
|-0,18EUR
|-3,40%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Angaben des Bekleidungsanbieters zum Geschäftsjahr 2026 hätten die Erwartungen zwar nicht ganz erfüllt, was den operativen Gewinn (Ebitda) angehe, schrieb Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Geschäftsjahr 2027 habe die Prognose zum operativen Gewinn aber den Mittelwert der Analystenschätzungen übertroffen./rob/mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4,50 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4,15 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|Mutmaßlicher Hackerangriff auf ASOS: Aktie verliert zweistellig (dpa-AFX)
|
06.10.26
|ROUNDUP: Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos (dpa-AFX)
|
06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
11.05.26
|ASOS-Aktie höher: Verkauf an Marks & Spencer überrascht positiv (dpa-AFX)
Analysen zu ASOS plc
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|4,98
|-3,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.