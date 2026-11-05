AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
05.11.2026 12:59:48
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 30,30 auf 26,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Langfristig bleibe Auto1 attraktiv, der Haken seien die Volumina, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend nach den Quartalszahlen./rob/ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26,40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,54 €
|
Abst. Kursziel*:
50,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,86%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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