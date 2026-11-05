Siemens Healthineers Aktie
|44,67EUR
|-0,13EUR
|-0,29%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Mittelwert der neuen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 liege um drei Prozent unter der Konsenserwartung, sodass letztere etwas sinken dürften, schrieb Sam England am Donnerstag nach dem Bericht./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,91 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,45%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
14:13
|Namenswechsel bei Siemens Healthineers: Vorsichtiger Ausblick und Umbau – Aktie sinkt (dpa-AFX)
|
13:58
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
13:22
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
13:07
|Siemens Healthineers-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
12:19
|Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.at)
|
12:17
|Siemens Healthineers will in Diagnostik-Sparte 400 Mio Euro sparen (Dow Jones)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|44,81
|0,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:59
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|12:58
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:58
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.