HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Mittelwert der neuen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 liege um drei Prozent unter der Konsenserwartung, sodass letztere etwas sinken dürften, schrieb Sam England am Donnerstag nach dem Bericht./rob/ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:59 / GMT

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