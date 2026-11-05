Fielmann Aktie
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WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
Fielmann Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Umsätze der Optikerkette seien im dritten Quartal leicht, die Ergebnisse deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei in einem schwierigen Marktumfeld gelungen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Add
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
42,60 €
|
Abst. Kursziel*:
0,94%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
41,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,75%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
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09:40
|ROUNDUP: Optikerkonzern Fielmann legt zu - bestätigt angepasste Jahresziele (dpa-AFX)
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09:28
|XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
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07:30
|EQS-News: Fielmann Group accelerates Q3 sales growth to 5.1%, supported by price leadership and network expansion (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: Fielmann-Gruppe beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal auf 5,1 % dank Preisführerschaft und Expansion (EQS Group)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
15.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Fielmann AG
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13.10.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|05.10.26
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|Deutsche Bank AG
|22.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13.10.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13.10.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
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|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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