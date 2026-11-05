NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Nettoinventarwert je Aktie der Beteiligungsgesellschaft habe im dritten Quartal eine leichte Verbesserung verzeichnet, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick habe das Unternehmen zudem bestätigt./rob/mf/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.