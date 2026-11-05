RATIONAL Aktie

642,50EUR -5,50EUR -0,85%
RATIONAL ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 13:18:01

RATIONAL Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1070 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Profiküchen-Ausrüsters seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 070,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
657,50 € 		Abst. Kursziel*:
62,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
642,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,54%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

mehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AG

mehr Analysen
13:35 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
13:18 RATIONAL Outperform Bernstein Research
20.10.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 642,50 -0,85% RATIONAL AG

Aktuelle Aktienanalysen

17:24 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
16:52 Verbund Reduce Baader Bank
15:49 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15:49 AB InBev Kaufen DZ BANK
15:35 Bayer Kaufen DZ BANK
15:29 Commerzbank Halten DZ BANK
14:48 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:47 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
14:44 Schneider Electric Buy UBS AG
14:42 McDonald's Kaufen DZ BANK
14:33 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Siemens Energy Buy UBS AG
14:28 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:24 Continental Buy UBS AG
14:23 AUMOVIO Buy UBS AG
13:57 Siltronic Buy UBS AG
13:47 Diageo Neutral UBS AG
13:46 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:45 Boeing Outperform Bernstein Research
13:38 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:37 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
13:34 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:30 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 JCDecaux Overweight Barclays Capital
13:29 Fraport Underweight Barclays Capital
13:29 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 Lufthansa Underweight Barclays Capital
13:26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13:25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
13:20 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
13:20 Philips Market-Perform Bernstein Research
13:19 Unilever Outperform Bernstein Research
13:18 RATIONAL Outperform Bernstein Research
13:17 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
13:17 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13:17 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13:15 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:14 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fielmann Add Baader Bank
13:13 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:13 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:12 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
13:12 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:11 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
13:10 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen