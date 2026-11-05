Unilever Aktie

59,91EUR 0,66EUR 1,11%
Unilever ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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05.11.2026 13:19:16

Unilever Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern gehe es um beständige Weiterentwicklung, nicht um eine Revolution, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
49,65 £ 		Abst. Kursziel*:
16,81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
50,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15,26%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:19 Unilever Outperform Bernstein Research
12:13 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Unilever Sell UBS AG
04.11.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Unilever PLC 60,94 2,85% Unilever PLC

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17:27 DEUTZ Kaufen DZ BANK
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15:49 AB InBev Kaufen DZ BANK
15:35 Bayer Kaufen DZ BANK
15:29 Commerzbank Halten DZ BANK
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14:47 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
14:44 Schneider Electric Buy UBS AG
14:42 McDonald's Kaufen DZ BANK
14:33 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Siemens Energy Buy UBS AG
14:28 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:24 Continental Buy UBS AG
14:23 AUMOVIO Buy UBS AG
13:57 Siltronic Buy UBS AG
13:47 Diageo Neutral UBS AG
13:46 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:45 Boeing Outperform Bernstein Research
13:38 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:37 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
13:34 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:30 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 JCDecaux Overweight Barclays Capital
13:29 Fraport Underweight Barclays Capital
13:29 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 Lufthansa Underweight Barclays Capital
13:26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13:25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
13:20 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
13:20 Philips Market-Perform Bernstein Research
13:19 Unilever Outperform Bernstein Research
13:18 RATIONAL Outperform Bernstein Research
13:17 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
13:17 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13:17 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13:15 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:14 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fielmann Add Baader Bank
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