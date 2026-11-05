Unilever Aktie
|59,91EUR
|0,66EUR
|1,11%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
05.11.2026 13:19:16
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern gehe es um beständige Weiterentwicklung, nicht um eine Revolution, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
49,65 £
|
Abst. Kursziel*:
16,81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
50,32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,26%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever PLC
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04.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
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03.11.26
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|
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|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
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30.10.26
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|Unilever Outperform
|Bernstein Research
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|04.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|13:19
|Unilever Outperform
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|12:13
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|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
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|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|04.11.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|60,94
|2,85%
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|17:30
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|17:28
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|17:26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
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|UBS AG
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|AUMOVIO Buy
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|Diageo Neutral
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|Rheinmetall Outperform
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|Boeing Outperform
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|13:30
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|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
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|13:29
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|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
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|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
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|13:23
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|13:20
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|Bernstein Research
|13:20
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|Bernstein Research
|13:19
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|Bernstein Research
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|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
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|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
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