RATIONAL Aktie
|642,50EUR
|-5,50EUR
|-0,85%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Sebastian Kuenne sprach in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion von einem soliden Zahlenwerk des Profiküchen-Ausrüsters. Ein leicht unter den Erwartungen liegender Umsatz sei durch eine starke Margenentwicklung mehr als ausgeglichen worden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
700,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
657,00 €
|
Abst. Kursziel*:
6,54%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
642,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,95%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
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|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
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|20.10.26
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|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|642,50
|-0,85%
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|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
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|13:57
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|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
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|RBC Capital Markets
|13:30
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