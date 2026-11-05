PVA TePla Aktie
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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er bleibe angesichts der beschleunigten Auftragsentwicklung im Metrologie-Geschäft und der für mehrere Jahre guten Kundensichtbarkeit optimistisch gestimmt, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verbessere sich die Nachfrage im Bereich Material Solutions. Am Bewertungsmodell nahm er nur kleinere Anpassungen vor./mis/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,26 €
|
Abst. Kursziel*:
60,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79,12%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
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