AIR France-KLM Aktie
|12,56EUR
|1,28EUR
|11,30%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe dank einer starken Kostenkontrolle die Erwartung mit dem Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
12,20 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12,77 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,46%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
12,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,83%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
04.11.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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02.08.26
|Air France-KLM targets easyJet passengers during takeover turmoil (Financial Times)
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|Heatwaves pushing European holidaymakers north, says Air France-KLM (Financial Times)
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29.07.26
|Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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25.05.26
|Nahost-Entspannung lässt Anleger zugreifen: Aktien von SAFRAN und Air France-KLM fester (dpa-AFX)
Analysen zu AIR France-KLM
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|12,56
|11,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.