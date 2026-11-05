Knorr-Bremse Aktie
|95,30EUR
|1,10EUR
|1,17%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem das dritte Quartal des Bremsspezialisten schwächer als erwartet ausgefallen sei, senkte Akash Gupta am Donnerstag unter Berücksichtigung des Ausblicks seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2027./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
106,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90,45 €
|
Abst. Kursziel*:
17,19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
95,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX startet im Plus (finanzen.at)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Bernd Spies, Kauf (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Claudia Mayfeld, Kauf (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Nicolas Lange, buy (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Dr. Nicolas Lange, Kauf (EQS Group)
|
30.10.26
|EQS-DD: Knorr-Bremse AG: Frank Markus Weber, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Knorr-Bremse
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|95,30
|1,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.