Swiss Re Aktie
|173,75EUR
|4,45EUR
|2,63%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entgegen seiner Erwartung habe das Unternehmen zwar noch kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das dürfte dann aber Anfang Dezember erfolgen./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
158,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-24,31%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
159,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,62%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
17:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
16:43
|ROUNDUP: Swiss Re überrascht mit Gewinnplus - Aktie auf höchstem Stand seit 2002 (dpa-AFX)
|
15:58
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Zürich: So performt der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel: SLI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|173,75
|2,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:30
|Pfizer Halten
|DZ BANK
|17:28
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|17:26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.