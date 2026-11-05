Fraport Aktie
|67,85EUR
|0,05EUR
|0,07%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. "Wachstum im Ausland, Druck zuhause", so lautet am Mittwoch das Fazit des Analysten Andrew Lobbenberg zum Quartalsbericht des Flughafenbetreibers. Er geht davon aus, dass die Dividende bis 2028 nicht steigen wird./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Underweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
67,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,98%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
67,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,04%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
14:43
|Streit um Kosten für Luftsicherheit in Frankfurt-Hahn (dpa-AFX)
|
11:17
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Fraport auf 65 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
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04.11.26
|ROUNDUP: Fraport sieht sich trotz Iran-Kriegs auf Kurs - Terminal 3 bewährt sich (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Fraport verdient unter dem Strich wegen Abschreibungen weniger (Dow Jones)
|
03.11.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.10.26
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|12:26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|12:26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12:26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|67,60
|-0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.