AUMOVIO Aktie
|36,25EUR
|-0,60EUR
|-1,63%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
15.09.2026 08:40:55
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chef des Autozulieferers habe im Rahmen einer Telefonkonferenz die Jahresziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi am Dienstag./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36,15 €
|
Abst. Kursziel*:
71,51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71,03%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUMOVIO
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
10.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|36,25
|-1,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:49
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|09:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research