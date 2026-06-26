AUMOVIO Aktie
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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals dürfte auf Höhe des ersten liegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen mit Verantwortlichen des Autozulieferers. Die Geschäftstrends dürften wenig überraschen. Gerade das Thema Speicherchips sei aber zuletzt wieder groß geworden./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35,60 €
|
Abst. Kursziel*:
21,35%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
35,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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