NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals dürfte auf Höhe des ersten liegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen mit Verantwortlichen des Autozulieferers. Die Geschäftstrends dürften wenig überraschen. Gerade das Thema Speicherchips sei aber zuletzt wieder groß geworden./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.