AUMOVIO Aktie
|40,00EUR
|-0,55EUR
|-1,36%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Mit dem autonomen Fahren sei für den Automobilzulieferer eine höhere Profitabilität möglich, schrieb Christoph Laskawi am Donnerstag. Voraussetzung hierfür sei eine erfolgreiche Markteinführung in großem Maßstab./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,60 €
|
Abst. Kursziel*:
35,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,50%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
|
15.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
09.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
09.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
05.06.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
04.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
03.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
27.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|09:21
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09:21
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|09:21
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08.05.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|40,10
|-1,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Mutares Buy
|Warburg Research
|09:21
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:55
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.