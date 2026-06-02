AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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02.06.2026 07:24:58

AUMOVIO Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Demnach seien die Nachfragetrends im zweiten Quartal stabil im Vergleich zum Jahresauftakt, und die bereinigte Ergebnismarge sollte höher ausfallen. Allerdings seien anders als vor einem Jahr keine positiven Sondereffekte zu erwarten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39,80 € 		Abst. Kursziel*:
55,78%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,39%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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