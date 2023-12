ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die angekündigten höheren Investitionen am Standort Hamburg erhöhten den Barmittelabfluss und die Verschuldung, schrieb Analyst Daniel Major in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu einem möglichen positiven Einfluss auf das operative Ergebnis (Ebitda) und die Barmittelentwicklung habe sich der Kupferkonzern noch nicht geäußert, sondern wolle am 20. Dezember Details bekannt geben. Er selbst schätzt den mittelfristigen Effekt als bescheiden ein./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 12:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 12:54 / GMT





