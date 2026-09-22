Sartorius vz. Aktie
|253,30EUR
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal mit einem weiterhin stabilen Abschneiden des Laborausrüsters. Das dritte Quartal dürfte demnach ähnlich verlaufen sein wie das erste Halbjahr - mit Werten in der Mitte der Jahreszielspannen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
284,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
251,60 €
|
Abst. Kursziel*:
12,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
253,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,12%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
16.09.26
|EQS-News: Sartorius and NIBRT announce partnership: Pioneering dedicated training center for intensified and continuous bioprocessing (EQS Group)
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16.09.26
|EQS-News: Sartorius und NIBRT geben Partnerschaft bekannt: Wegweisendes Trainingszentrum für intensivierte und kontinuierliche Bioprozesse entsteht (EQS Group)
|
15.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
15.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|10:51
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|Deutsche Bank AG
|11.09.26
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|UBS AG
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|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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