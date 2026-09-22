Ströer Aktie
|37,66EUR
|0,78EUR
|2,11%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Ströer nach einer Präsentation des Konzernchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor von Udo Müller sei selbstbewusst und kämpferisch gewesen, schrieb Anna Patrice am Montag. Während sich das Kerngeschäft mit Außenwerbung (OOH) weiterhin erfreulich entwickele, bleibe die Portfolio-Optimierung eine Herausforderung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,98 €
|
Abst. Kursziel*:
36,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,08%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
18.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.09.26
|Indexänderungen in der DAX-Familie: Ströer und HUGO BOSS tauschen die Plätze (dpa-AFX)
|
04.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.08.26
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|38,22
|3,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:39
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:32
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|12:23
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|Bernstein Research
|11:58
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|Bernstein Research
|11:58
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|11:57
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|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
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|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
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|Bernstein Research
|08:31
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|08:02
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|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG