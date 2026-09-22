NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zielspanne für den operativen Gewinn (Ebit) im Gesamtjahr sei eingegrenzt worden, wobei der Mittelwert der alten Zielspanne und in etwa auch dem Analystenkonsens entspreche, schrieb Karan Puri am Dienstag. Der Rückgang der Sommerbuchungen sei etwas geringer als im August signalisiert, was wieder etwas Vertrauen schaffe. Der Trend gehe zu späteren Buchungen und dies wirke sich erwartungsgemäß auch auf das Wintergeschäft aus./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 07:57 / BST



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