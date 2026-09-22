Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Scout24 nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. In dem Gespräche habe Ralf Weitz die eigene Widerstandskraft erwähnt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Online-Marktplatzbetreiber erweise sich als weitgehend widerstandsfähig gegenüber plötzlichen Veränderungen auf dem deutschen Immobilienmarkt./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76,00 €
|
Abst. Kursziel*:
84,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,79%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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21.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
18.09.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18.09.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
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|Scout24 Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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