NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach einem Buchungsupdate mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Buchungen für das Sommergeschäft seien etwas weniger stark rückläufig gewesen als es im August noch den Anschein gehabt habe, schrieb Richard Clarke am Dienstag. Die Nachfrage für die Wintersaison sei langsam angelaufen. Aufgrund der jüngsten Nachfragesorgen glaubt er, dass die Eckdaten beruhigenden Charakter haben sollten. Anleger blieben aber wohl eher im Abwartemodus./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 06:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 06:27 / UTC



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