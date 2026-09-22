SAF-HOLLAND Aktie

22,85EUR 0,55EUR 2,47%
SAF-HOLLAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 12:24:22

SAF-HOLLAND SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAF-Holland beim fairen Aktienwert von 24 Euro auf "Kaufen" belassen. Durch die Integration von Haldex sei das Unternehmen zu einem Nutzfahrzeugzulieferer geworden, der Mechanik und Elektronik in einem breiteren Portfolio verbindet, schrieb Holger Schmidt am Dienstag. Dies verbessere den Kundenzugang, erhöhe die Eintrittsbarrieren und fördere die Entwicklung digitaler Lösungen. Positive Impulse erwartet der Experte von einer Belebung der Lkw- und Anhängermärkte in Nordamerika und im Wirtschaftsraum Europa, Nahost und Afrika. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Kaufen
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
22,55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
22,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

mehr Analysen
12:24 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
10.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
07.08.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAF-HOLLAND SE 22,80 2,24% SAF-HOLLAND SE

Aktuelle Aktienanalysen

15:35 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
14:08 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14:08 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
14:05 SAFRAN Outperform Bernstein Research
14:04 ABB Market-Perform Bernstein Research
13:19 AXA Kaufen DZ BANK
13:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:04 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:59 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:59 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:39 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:32 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:24 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
12:23 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
11:58 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
11:58 Renault Outperform Bernstein Research
11:57 Stellantis Underperform Bernstein Research
11:57 BMW Outperform Bernstein Research
11:56 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10:51 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
10:49 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:44 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:14 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 adidas Outperform RBC Capital Markets
10:10 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:09 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10:08 Richemont Outperform RBC Capital Markets
10:05 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
09:55 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09:42 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:23 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:19 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:15 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
09:13 TUI Market-Perform Bernstein Research
08:31 Danone Hold Deutsche Bank AG
08:02 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:56 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:41 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:39 Novo Nordisk Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen