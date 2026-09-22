Hypoport Aktie
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WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy"belassen. Ronald Slabke habe angemerkt, dass sich der Markt noch von dem Schock des Jahres 2022 erhole, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Derzeit sei der Finanzdienstleister mit Gegenwind durch geopolitische und konjunkturelle Einflüsse sowie Zinsauswirkungen konfrontiert./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,65 €
|
Abst. Kursziel*:
144,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
144,22%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SE
|
18.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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10.09.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
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09.09.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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04.09.26
|EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.09.26
|EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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04.09.26
|EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Hypoport SE
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|11.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|24.10.24
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