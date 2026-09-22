Novo Nordisk Aktie
|34,35EUR
|-0,42EUR
|-1,21%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston resümierte am Montagabend den Kapitalmarkttag des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate in London. Zur Strategie habe es kaum mehr gegeben, als erwartet worden sei. Der Fokus liege auch weiterhin auf den bisherigen Kernkompetenzen. Für die negative Kursreaktion macht Weston die avisierte Margenstabilität auf mittlere Sicht verantwortlich, denn hier habe man am Markt mit einer Steigerung gerechnet./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
332,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,61 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
260,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
21.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: Weg für Frehemgo-Zulassung in Europa wird frei (Dow Jones)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Novo Nordisk-Aktie im Plus: Konzern ändert Namen in Novo (Dow Jones)
|
11.09.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Kurseinbußen im Pharmasektor: Morgan Stanley bremst Novo Nordisk-Aktie aus (dpa-AFX)
Analysen zu Novo Nordisk
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06:35
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06:35
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06:35
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|34,50
|-0,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|06:35
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research