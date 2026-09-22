Fielmann Aktie
|37,40EUR
|0,05EUR
|0,13%
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
Fielmann Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Fielmann nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Steffen Bätjer habe die geschäftlichen Verbesserungen im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr hervorgehoben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Montag. Der Manager habe außerdem seine Zuversicht für die zuletzt angepasste Margenzielspanne (Ebitda) betont./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,40 €
|
Abst. Kursziel*:
47,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,06%
|
Analyst Name::
Harrison Woodin-Lygo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
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28.08.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 63 Euro (dpa-AFX)
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27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026 (EQS Group)
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27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 (EQS Group)
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26.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
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25.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Fielmann auf 'Halten' - Fairer Wert 43 Euro (dpa-AFX)
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25.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
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21.08.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Fielmann nach Warnung unter Druck (Dow Jones)
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21.08.26
|Fielmann-Aktie tiefrot: Prognose nach enttäuschender Nachfrageentwicklung gesenkt (dpa-AFX)
Analysen zu Fielmann AG
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|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|12:36
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|12:36
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|37,45
|0,27%
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|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14:08
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:05
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:04
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:04
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:39
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:32
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|12:23
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:57
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|11:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:10
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:05
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.