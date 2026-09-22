Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Kapitalmarkttag von 265 auf 245 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern habe Investoren einen hilfreichen und umfassenden Überblick über die Geschäftsperspektiven und die Strategie verschafft, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die zuvor gehegten, optimistischen Erwartungen seien aber an mehreren Fronten enttäuscht worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
245,00 DKK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
34,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
260,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
21.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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18.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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17.09.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: Weg für Frehemgo-Zulassung in Europa wird frei (Dow Jones)
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16.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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14.09.26
|Novo Nordisk-Aktie im Plus: Konzern ändert Namen in Novo (Dow Jones)
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11.09.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
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11.09.26
|Kurseinbußen im Pharmasektor: Morgan Stanley bremst Novo Nordisk-Aktie aus (dpa-AFX)
Analysen zu Novo Nordisk
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|Deutsche Bank AG
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
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|Deutsche Bank AG
|27.08.26
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|09:23
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