FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 74 auf 76 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gael de-Bray wertete in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse aktuelle Erkenntnisse aus den Vertriebskanälen des Schweizer Industriekonzerns aus. Sie deuteten auf eine anhaltend starke Nachfrage im Rechenzentrumsbereich hin. Er erwartet, dass das Management seine Prognose für das organische Wachstum im Jahr 2026 auf einen Bereich im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich anhebt. ABB setze mit der Infinitus-Serie im Bereich der Gleichstrom-Leistungstechnologien für Rechenzentren weiter auf Innovationen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET



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