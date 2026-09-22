Givaudan Aktie
|3 677,00EUR
|99,00EUR
|2,77%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3700 Franken auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte widmete sich in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick dem anstehenden Bericht über das dritte Quartal und berichtete von einem Treffen mit dem Finanzchef. Das Vertrauen in die kurzfristigen Geschäftsaussichten sei gestärkt worden. Die Optimierung des Portfolios und operative Fortschritte seien die wesentlichen Hebel für zusätzliches Wachstum und höhere Margen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3 700,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 421,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 450,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,25%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SLI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich in Rot: SMI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
21.09.26
|Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|10:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:29
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|07:29
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 677,00
|2,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:08
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14:08
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:05
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:04
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:04
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:39
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:32
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|12:23
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:57
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|11:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:10
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:05
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.