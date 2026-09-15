AXA Aktie
|43,72EUR
|0,37EUR
|0,85%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
15.09.2026 12:06:46
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Die neuen Planungen der Franzosen bis 2029 lägen durch die Bank etwas höher als bisher, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Die avisierte Eigenkapitalrendite bleibe allerdings etwas hinter den Erwartungen zurück./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 02:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43,26 €
|
Abst. Kursziel*:
24,83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
43,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,51%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|12:07
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|12:07
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|12:07
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|43,72
|0,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:09
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12:07
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:04
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:07
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|09:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:42
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.