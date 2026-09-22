SAP Aktie

182,42EUR -0,38EUR -0,21%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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22.09.2026 09:42:53

SAP SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Die Messlatte liege wegen des zuletzt gestiegenen Aktienkurses wieder höher, schrieb Toby Ogg in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ergebnisse erwartet er mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Neutral
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
183,38 € 		Abst. Kursziel*:
-4,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
182,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,07%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:42 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP Neutral UBS AG
26.08.26 SAP Neutral UBS AG
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

SAP SE 183,40 0,33% SAP SE

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13:10 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:04 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:59 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:59 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:48 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:39 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:32 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:24 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
12:23 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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11:58 Renault Outperform Bernstein Research
11:57 Stellantis Underperform Bernstein Research
11:57 BMW Outperform Bernstein Research
11:56 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10:51 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
10:49 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:44 ABB Hold Deutsche Bank AG
10:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:14 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:13 adidas Outperform RBC Capital Markets
10:10 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10:09 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10:08 Richemont Outperform RBC Capital Markets
10:05 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
09:55 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09:42 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:23 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:19 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:15 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
09:13 TUI Market-Perform Bernstein Research
08:31 Danone Hold Deutsche Bank AG
08:02 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
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07:55 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:41 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:39 Novo Nordisk Neutral UBS AG
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