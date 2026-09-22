PUMA Aktie
|22,88EUR
|0,58EUR
|2,60%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania ist inzwischen etwas vorsichtiger für die Luxusbranche im kommenden Jahr, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse schrieb. Adidas bleibt derweil im Sportartikelsegment seine erste Wahl wegen starker Umsatz- und Margendynamik sowie einer attraktiven Bewertung. Die Konkurrenten Nike und Puma seien beide damit beschäftigt, ihre eigene Wende herbeizuführen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
22,45 €
|
Abst. Kursziel*:
2,45%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
22,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,52%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
14:35
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.09.26
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|PUMA-Aktie sinkt: Vertriebschef Matthias Bäumer legt sein Amt nieder (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SE
|10:13
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|22,45
|0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|14:08
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14:08
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:05
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:04
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:04
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:39
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:32
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|12:23
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:57
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|11:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:10
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:05
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG