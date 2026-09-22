adidas Aktie
|148,40EUR
|5,20EUR
|3,63%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania ist inzwischen etwas vorsichtiger für die Luxusbranche im kommenden Jahr, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse schrieb. Adidas bleibt derweil im Sportartikelsegment seine erste Wahl wegen starker Umsatz- und Margendynamik sowie einer attraktiven Bewertung. Die Konkurrenten Nike und Puma seien beide damit beschäftigt, ihre eigene Wende herbeizuführen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
145,80 €
|
Abst. Kursziel*:
37,17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
148,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,77%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
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15:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
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|LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
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15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
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09:28
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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|RBC Capital Markets
|18.09.26
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|DZ BANK
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|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
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|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|148,30
|3,56%
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|Bernstein Research
|14:04
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:04
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:59
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:39
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:32
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|12:23
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:58
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:57
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|11:57
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:51
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:10
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10:08
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:05
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.