Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Glynis Johnson wertete am Montag die Konsens-Veränderungen von fast 70 Unternehmen aus der europäischen Baubranche aus. Bei dem deutschen Zementhersteller habe der Analystenkonsens (Ebitda) für die Jahre 2026 und 2027 im vergangenen Monat stagniert./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
286,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
144,05 €
|
Abst. Kursziel*:
98,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94,56%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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