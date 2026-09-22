Siemens Healthineers Aktie
|37,72EUR
|-0,10EUR
|-0,26%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Natalia Webster verspricht sich laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick Neuigkeiten von der Jahrestagung der American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Dort werde die US-Tocher Varian wohl eine neue Strahlentherapie-Plattform vorstellen. In einem von ihr kalkulierten Szenario könnte solch ein differenziertes Produkt die Umsätze im Bereich der Präzisionstherapie um bis zu 14 Prozent über die Konsensschätzungen heben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
37,79 €
|
Abst. Kursziel*:
19,08%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
37,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,30%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
21.09.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
21.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
14.09.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|37,74
|-0,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|06:35
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK