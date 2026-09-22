Siemens Healthineers Aktie

37,72EUR -0,10EUR -0,26%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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22.09.2026 07:55:11

Siemens Healthineers Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Natalia Webster verspricht sich laut ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick Neuigkeiten von der Jahrestagung der American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Dort werde die US-Tocher Varian wohl eine neue Strahlentherapie-Plattform vorstellen. In einem von ihr kalkulierten Szenario könnte solch ein differenziertes Produkt die Umsätze im Bereich der Präzisionstherapie um bis zu 14 Prozent über die Konsensschätzungen heben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
37,79 € 		Abst. Kursziel*:
19,08%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
37,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,30%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

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Analysen zu Siemens Healthineers AG

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07:55 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
11.09.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Siemens Healthineers AG 37,74 -0,21% Siemens Healthineers AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:42 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:23 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:19 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:15 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
09:13 TUI Market-Perform Bernstein Research
08:31 Danone Hold Deutsche Bank AG
08:02 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:56 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:41 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:40 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:39 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:39 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
07:29 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:28 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
07:18 Engie Outperform Bernstein Research
07:17 Heidelberg Materials Buy UBS AG
06:35 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:34 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
21.09.26 McDonald's Buy UBS AG
21.09.26 Siemens Kaufen DZ BANK
21.09.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
21.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
21.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.09.26 TotalEnergies Buy UBS AG
21.09.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
21.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Sixt Buy UBS AG
21.09.26 Continental Buy UBS AG
21.09.26 Volkswagen Neutral UBS AG
21.09.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
21.09.26 BMW Neutral UBS AG
21.09.26 Porsche vz. Buy UBS AG
21.09.26 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
21.09.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
21.09.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
21.09.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 Volkswagen Halten DZ BANK
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